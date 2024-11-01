Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він додав, що 26 поліцейських отримали поранення внаслідок російської атаки.

До теми Росія вдарила ракетами по місцю дислокації поліції в Харкові: загинув полковник, є поранені

Під час удару по Харкову загинув Андрій Матвієнко

Під час ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові загинув полковник Андрій Матвієнко. Йому було 40 років.

Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні,

– наголосив Синєгубов.



Андрій Матвієнко / Фото Олег Синєгубов

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Матвієнка. Світла та вічна пам'ять!

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Олег Синєгубов висловили щирі співчуття рідним та близьким Андрія Матвієнка. Також голова ОВА висловив слова підтримки усім співробітникам поліції Харківщини у цей важкий час.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко додав, що Андрій Матвієнко обіймав посаду заступника начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області. Поліцейський наголосив, що внаслідок ракетних ударів Матвієнко отримав тяжкі осколкові та вибухові поранення.