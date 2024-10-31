Ввечері 30 жовтня Росія знову вдарила по Харкову керованою авіаційною бомбою. Усе, що відомо про цю атаку – у тексті 24 Каналу.
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Росіяни поцілили у багатоповерхівку
У харківську багатоповерхівку окупанти влучили КАБом. Це сталося під час вечірнього обстрілу Харкова 30 жовтня. Вибухи пролунали приблизно о 22:44.
Внаслідок цього у частині міста зникло світло. Станом на ранок 31 жовтня відомо про те, що загинула дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Вдалося врятувати 3 людей.
Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Реакція президента
Володимир Зеленський не залишив без уваги черговий російський обстріл Харкова. Він поділився кадрами наслідків.
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Український лідер також підкреслив, що українські партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України.
Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою,
– наголосив Зеленський.
Внаслідок обстрілу загинула дитина
Олег Синєгубов розповів, що після ворожого влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.
Окрім того, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта пояснив, що її дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами, без ознак життя. Реанімаційні заходи тривали приблизно 40 хвилин.
За уточненими даними, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 16-річний хлопчик.
У Харківській ОВА розповіли, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.