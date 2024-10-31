Вночі проти 31 жовтня Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок атаки виникли пожежі.

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Було падіння уламків

У КМВА розповіли про наслідки російської атаки для столиці. Там пояснили, що внаслідок атаки ударних дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі.

Оперативні служби слідують на місце події,

– мовиться в повідомленні.

Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загоряння трави. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Росія постійно атакує українські мирні міста різними видами озброєнь. Біля Києва пізно вночі 31 жовтня чули вибухи. На підступах до столиці працювала ППО по "Шахедах".

Пізніше загроза з'явилась безпосередньо для столиці, а згодом у Солом'янському районі також прогриміли вибухи.