В ночь на 31 октября Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В Киеве в результате атаки возникли пожары.

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Было падение обломков

В КГВА рассказали о последствиях российской атаки для столицы. Там объяснили, что в результате атаки ударных дронов в Подольском районе города зафиксировано падение обломков предварительно, есть информация о пожаре.

Оперативные службы следуют на место происшествия,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травы. Спасатели работают над ликвидацией пожара.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Россия постоянно атакует украинские мирные города различными видами вооружений. Возле Киева поздно ночью 31 октября слышали взрывы. На подступах к столице работала ПВО по "Шахедам".

Позже угроза появилась непосредственно для столицы, а затем в Соломенском районе также прогремели взрывы.