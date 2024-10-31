В ночь на 31 октября Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В Киеве в результате атаки возникли пожары.
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Было падение обломков
В КГВА рассказали о последствиях российской атаки для столицы. Там объяснили, что в результате атаки ударных дронов в Подольском районе города зафиксировано падение обломков предварительно, есть информация о пожаре.
Оперативные службы следуют на место происшествия,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травы. Спасатели работают над ликвидацией пожара.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Россия постоянно атакует украинские мирные города различными видами вооружений. Возле Киева поздно ночью 31 октября слышали взрывы. На подступах к столице работала ПВО по "Шахедам".
Позже угроза появилась непосредственно для столицы, а затем в Соломенском районе также прогремели взрывы.