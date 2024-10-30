Если в вашей области объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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19:24, 30 октября ПС сообщили, что наблюдается значительная активность российской тактической авиации на юге. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.

19:12, 30 октября БПЛА с Полтавщины движутся на Кировоградщину,

– Воздушные силы.

19:09, 30 октября Актуальная карта воздушных тревог

19:08, 30 октября Воздушные силы предупреждают о "Шахедах" в районе Харькова. Тем временем БПЛА с Днепропетровщины держат курс на Запорожье.

19:07, 30 октября В Днепре и Павлограде слышали взрывы.

19:05, 30 октября "Шахеды" на Харьковщине продолжают движение на юго-запад,

на юге Полтавщины – курсом на Кременчуг,

БпЛа с юга Харьковщины – на Донетчину.

19:05, 30 октября "Шахеды" зафиксировали в районе Днепра и Павлограда, а также Полтавы.

18:36, 30 октября "Шахеды" на севере Харьковщины движутся курсом на юго-запад,

на юге Харьковщины – курсом на Днепропетровщину,

БПЛА в районе Полтавы – курсом на юг.

БПЛА на севере Днепропетровщины – в направлении Днепра.