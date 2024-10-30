Если в вашей области объявлена тревога, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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ПС сообщили, что наблюдается значительная активность российской тактической авиации на юге.
Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.
БПЛА с Полтавщины движутся на Кировоградщину,
– Воздушные силы.
Актуальная карта воздушных тревог
Воздушные силы предупреждают о "Шахедах" в районе Харькова.
Тем временем БПЛА с Днепропетровщины держат курс на Запорожье.
В Днепре и Павлограде слышали взрывы.
- "Шахеды" на Харьковщине продолжают движение на юго-запад,
- на юге Полтавщины – курсом на Кременчуг,
- БпЛа с юга Харьковщины – на Донетчину.
"Шахеды" зафиксировали в районе Днепра и Павлограда, а также Полтавы.
- "Шахеды" на севере Харьковщины движутся курсом на юго-запад,
- на юге Харьковщины – курсом на Днепропетровщину,
- БПЛА в районе Полтавы – курсом на юг.
- БПЛА на севере Днепропетровщины – в направлении Днепра.
Воздушные силы предупредили Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области об угрозе применения ударных БпЛа.