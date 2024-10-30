Якщо у вашій області оголошена тривога, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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19:24, 30 жовтня ПС повідомили, що спостерігається значна активність російської тактичної авіації на півдні. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для південних регіонів України.

19:12, 30 жовтня БпЛа з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину,

– Повітряні сили.

19:09, 30 жовтня Актуальна карта повітряних тривог

19:08, 30 жовтня Повітряні сили попереджають про "Шахеди" в районі Харкова. Тим часом БпЛа з Дніпропетровщини тримають курс на Запоріжжя.

19:07, 30 жовтня У Дніпрі та Павлограді чули вибухи.

19:05, 30 жовтня "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід,

на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук,

БпЛа з півдня Харківщини – на Донеччину.

19:05, 30 жовтня "Шахеди" зафіксували в районі Дніпра та Павлограда, а також Полтави.

18:36, 30 жовтня "Шахеди" на півночі Харківщини рухаються курсом на південний захід,

на півдні Харківщини – курсом на Дніпропетровщину,

БпЛа в районі Полтави – курсом на південь.

БпЛа на півночі Дніпропетровщини – у напрямку Дніпра.