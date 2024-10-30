Якщо у вашій області оголошена тривога, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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ПС повідомили, що спостерігається значна активність російської тактичної авіації на півдні.
Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для південних регіонів України.
БпЛа з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину,
– Повітряні сили.
Актуальна карта повітряних тривог
Повітряні сили попереджають про "Шахеди" в районі Харкова.
Тим часом БпЛа з Дніпропетровщини тримають курс на Запоріжжя.
У Дніпрі та Павлограді чули вибухи.
- "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід,
- на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук,
- БпЛа з півдня Харківщини – на Донеччину.
"Шахеди" зафіксували в районі Дніпра та Павлограда, а також Полтави.
- "Шахеди" на півночі Харківщини рухаються курсом на південний захід,
- на півдні Харківщини – курсом на Дніпропетровщину,
- БпЛа в районі Полтави – курсом на південь.
- БпЛа на півночі Дніпропетровщини – у напрямку Дніпра.
Повітряні сили попередили Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області про загроза застосування ударних БпЛа.