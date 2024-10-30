Таке переконання 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, коментуючи публікації західних медіа про велич та непохитність російської економіки. Він закликає розділяти військову та цивільну галузі економіки, коли йдеться про показники буцімто зростання.

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Зростає лише військова галузь

За словами доктора економічних наук, збільшення обсягів виробництва продукції оборонного характеру дійсно може свідчити про зростання цієї частини економіки. Але в той самий час, споживацька частина стагнує: виробництво товарів широкого ужитку зменшується і невдовзі цілі групи товарів стануть дефіцитними.

Все менше валюти потрапляє у Росію. Гроші, які отримуються за експорт, не вдається повернути у країну. Близько 180 мільярдів доларів залишилось на закордонних рахунках російських експортерів. Відтак, зменшується імпорт, власне виробництво падає. І ціни будуть зростати далі. Врешті, дійде до жебракування,

– резюмував Ліпсіц.

За словами доктора економічних наук, пересічні росіяни вже дуже сильно відчувають на собі кризові явища економіки. Так, зростання заробітної плати у Росії, про яке повідомили в Кремлі, свідчить про "перегрів" економіки, спричинений війною.