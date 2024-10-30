Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що російська економіка зараз "перегріта". Вони витрачають величезні кошти на війну. Робочої сили стало значно менше. Зарплати ростуть, але інфляція росте ще більше. Умовно, якщо раніше молочник просив за свою роботу 500 доларів, то тепер його вимоги – 1500 доларів. І йому платять такі гроші.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Загородній, російська економіка вже має серйозні проблеми. Але поки не можна говорити, що у них раптово закінчаться гроші на війну. Доки у них є можливість продавати нафту та експортувати добрива, доти у них будуть можливості фінансувати війну.

Що може створити ще більші проблеми? Системні атаки українських дронів на їхню інфраструктуру. 80% експорту їх нафти йде через дві портові системи – поблизу країн Балтії та через Новоросійськ. Тому такі удари здатні створити серйозні проблеми для Росії,

– сказав Загородній.

Не менш важливими є ударами по російських нафтопереробних заводах. Там вже скаржаться на проблеми з посівною через "посуху". Хоча, найімовірніше, у них знову дефіцит дизельного палива.

Маємо розуміти, що російська економіка зараз аж прям не розвалюється. Але Україні потрібно тут "допомагати". Варто вибивати вузькі місця російської економіки. Зокрема й ті, які пов'язані з виробництвом снарядів та військової техніки,

– зауважив Загородній.

Додамо, нещодавно Володимир Зеленський порівняв російську економіку з "Титаніком". Вона почне занепадати, але цей процес буде тривалим.