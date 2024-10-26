Стан російської економіки безпосередньо впливає на можливість Кремля продовжувати війну. Зараз Росії вдається триматися на плаву, проте вічно це не триватиме. Коли та чому впаде російська економіка, 24 Каналу розповів Валерій Пекар – викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

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Що тримає російську економіку на плаву

На початку повномасштабного вторгнення українські союзники почали вводити нові санкції проти Росії. Здавалося, що російська економіка не втримається на плаву і за рік чи півтора просто завалиться. Однак за фактично три роки великої війни Росія навчилася вправно обходити санкції та забезпечувати себе усім потрібним.

Російська економіка справді стоїть і тримається. Але тут діють кілька факторів. По-перше, санкції були дуже частковими та обмеженими. Величезну кількість санкцій, які потрібно було накласти, не були введені. Зокрема, на тіньовий флот Росії, який по сьогодні використовують для міжнародних перевезень, порушуючи при цьому усі норми міжнародно-морського права,

– зауважив Валерій Пекар.

Інший фактор, який допомагає Росії триматися, це способи обходження санкцій. З цим не надто ефективно борються.

А ось коли Захід був змушений обмежити світовий тероризм у доступі до ключових технологій, інституції фінансового моніторингу та західні спецслужби зуміли це зробити. Щоб обмежити Росію, на Заході, на жаль, немає політичної волі.

"Якби зараз захотілося перекрити усі ключові канали обходу санкцій, це не було б складно зробити. Третій фактор стійкості російської економіки – це висока ефективність російського урядового економічного блоку. Там працюють фахівці, які змогли втримати економіку", – пояснив Пекар.

Іншим важливим фактором є велика фінансова подушка безпеки, запас міцності, який Росія накопичила за роки перед повномасштабним вторгненням.

Скільки ще протримається економіка Росії

Попри усі намагання російського керівництва тримати економіку на плаву, почалися певні незворотні процеси, які матимуть серйозний вплив у довгостроковій перспективі.

Стан російської економіки далеко не ідеальний, ця економіка перегріта, про що свідчать постійні підняття облікової ставки. Ще якийсь час, очевидно, вона протримається, але це не може тривати вічно. Вона просто "лусне", але це станеться не завтра, не через тиждень чи місяць,

– наголосив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Наразі економіка підтримує російську військову машину. ВПК отримав величезні кошти та можливість платити високі зарплати, привабивши фахівців з усіх цивільних галузей, що допомогло наростити спроможності.

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"Є велика відмінність між Україною та Росією. Російське суспільство є авторитарним, всі накази там йдуть з центру. В Україні суспільство є демократичним, де суб'єктами є мільйони громадян. Це означає, що Україні набагато краще вдаються інновації, але гірше вдається масштабування. Авторитарний режим на коротких відрізках часу вміє краще мобілізовувати ресурси для масштабування військового виробництва", – пояснив Пекар.

Разом з тим Росії усе одно не вистачає важливих матеріалів, які доводиться закуповувати у своїх союзників.

"Фахівці кажуть, що на кінець 2025 року вичерпаються величезні запаси військової техніки, які Росії перейшли у спадок від СРСР. Виробництво цієї техніки не відновлюється. Тож російський ВПК є потужним, але вразливим і по цих вразливостях потрібно бити", – підсумував Пекар.