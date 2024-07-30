Усе через те, що країна-агресорка вливає неймовірні кошти у військово-промисловий комплекс. Через те страждають інші галузі. Детальніше про перегрів російської економіки 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Російська економіка у стані перегріву

Нещодавно глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна відзвітувала про не дуже "здоровий" стан російської економіки. За її словами, темпи зростання ВВП Росії у першому та другому кварталах були високими, водночас інфляція, яку неможливо зупинити, пришвидшилась. Через те російська економіка, як і раніше, перебуває в стані значного перегріву.

Резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані. Однак навіть за таких обставин Росія продовжує війну, яка виснажує її ресурси найбільше.

Уявімо собі, що в один з державних секторів економіки почали заливати гроші у величезній кількості. Для того, щоб їх освоїти, цей сектор економіки починає активно викривляти усю внутрішню конкурентну боротьбу. Тепер, аби виконати підписані контракти, їм потрібно різко наростити обсяги виробництво: це різко збільшує попит на матеріальні на трудові ресурси,

– зауважив Олег Пендзин.

Це можна зробити, підвищивши ціну. Тобто якщо компанія заходить та хоче забрати собі ресурси, які раніше належали іншим виробникам, вона пропонує вищу ціну. У такий спосіб матеріальний чи трудовий ресурс переходить вашій компанії.

"Постійне підвищення цін на заробітну платню, на матеріальний ресурс створює умови росту інфляції. Якщо, щоб виробити той самий продукт, ви пропонуєте більші гроші, то це закладається у вартість продукції, і йде об'єктивний ріст ціни на кінцевий продукт. Цей процес і є підігрівом економіки. Економіка гріється через державні фінанси", – пояснив економіст.

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Звідки перетягує ресурси ВПК

Також важливо відзначити, що гроші вливають саме у військово-промисловий комплекс, кінцевим продуктом якого є зброя. Це не товар народного споживання, він себе не окуповує, ще й легко може бути знищеним на полі бою.

У такий спосіб йде "розбазарення" ресурсу у тому напрямку, який точно не створює покращення рівня життя людей. Звідки російський ВПК тягне ресурс? Він перетягує ресурс з тих галузей, де традиційно менші зарплатні, високий рівень ручної праці та є суто цивільними,

– зазначив Пендзин.

Мовиться, наприклад, про сільське господарство, будівництво, виробництво товарів народного споживання. Це класичний приклад економіки Радянського Союзу в останні десять років його існування. Тоді величезні кошти також вливали у ВПК, який відтягував на себе ресурси. Натомість товари народного споживання не вироблялися у достатній кількості, не вистачало продуктів – був дефіцит.