Разові виплати росіянам можуть навіть зрости ще більше. Таку думку в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. До слова, у ГУР підтвердили, що у Росії спостерігають серйозні мобілізаційні проблеми.

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Охочих більше, грошей менше

Росія щоденно втрачає на війні орієнтовно 1000 військових. Відновлювати ці втрати стає все важче, оскільки люди відмовляються йти вмирати в Україну.

У Росії плато по людях. Більше немає людей, які готові йти на війну за старі гроші. Кремль змушений кожного разу пропонувати більше грошей. Мінімальна сума, яка зараз є на ринку "людського м'яса" у Росії, це Нижньовартовськ. Там пропонують разово 7500 доларів,

– розповів Іван Ступак.

Крім того, щомісячно майбутнім окупантам мають платити в середньому по 2 тисячі доларів. Хоч цікаво, що деякі росіяни, які таки підписали контракт, скаржаться на те, що обіцяних грошей їм не виплачують.

Максимальна сума, яку пропонують у Москві за підписання контракту – це 22 тисячі доларів (в еквіваленті це близько 2 мільйонів рублів).

"Навіть для Москви це дуже й дуже непогані гроші. Поки грошові пропозиції не закінчуються і люди повільно, але йдуть. Думаю, у цьому та наступному роках ми побачимо суми від 25 до 30 тисяч американських доларів, які пропонуватимуть разово", – припустив експрацівник СБУ.

Зверніть увагу! Проєкт Re:Russia підрахував, що виплати російським військовим та їх родичам за рік склали суму, еквівалентну 1,5% ВВП. Вони могли становити від 2,75 до 3 трильйони рублів,