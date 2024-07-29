До цієї операції причетні кіберфахівці Головного управління розвідки МОУ. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

До теми Росіяни не можуть зняти готівку в банках: кібератака на фінсектор Росії посилюється

Центробанк Росії опинився під кібератакою

Співрозмовник розповів, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Варто зазначити, що Центральний банк російської федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів,

– зазначило джерело.

Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Кіберфахівці ГУР уразили Центробанк Росії / Фото надане 24 Каналу

Як повідомляють джерела в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

До слова, безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують ВПК держави-терориста, триває з 23 липня. Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом.РФ" та Банк Росії.

Також атаковані брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенджери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи.