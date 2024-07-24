Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки.

До теми "Найпотужніша в історії": російські провайдери не можуть оговтатися від кібератаки ГУР

У Росії масована кібератака на банківську систему

Користувачі на всій території Росії скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

Окрім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян – Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК". Російські користувачі у соцмережах також масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним зв'язком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Окупанти вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

У Росії бідкаються на масований збій в роботі банків – більше у галереї

Насправді, росіяни таким чином досягають "цілей сво", яка, як відомо, іде "по плану". Росія і кріпосні Путіна повертаються до "істоков" і "скрєп": "натівський" інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як "ворожі ліберальні цінності". Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем "імпортозамєщєніє" у форматі дерев'яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису. Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу,

– прокоментував ситуацію співрозмовник в ГУР МОУ.

Нещодавно українські хакери також здійснили кібератаку на мережеву інфраструктуру Росії. Так, росіяни масово отримували смс-повідомлення з текстом: "Це вам за Охматдит!". Також було виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.