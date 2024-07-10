Про це пишуть у виданні "РБК-Україна". Відповідну інформацію там оприлюднили 9 липня.

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Українські хакери атакували мережеву інфраструктуру Росії у відповідь на удар по "Охматдиту"

Відповідно інформації "РБК-Україна", внаслідок кібератаки були знищені численні сервери, здійснена масова розсилка смс з повідомленням "Це вам за Охматдит!", виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.

У виданні зазначили, що цього разу ціллю кібератаки стали "Обласна клінічна лікарня РЖД Перм", ТОВ "ФД-Телеком" та ТОВ ВАПК (Волгоградська агропромислова компанія).

Так, внаслідок проведеної операції в ТОВ "ФД-Телеком" хакери знищили 174 віртуальних та один фізичний сервер. Також видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів.

Водночас згідно з результатами кіберудару по "Обласній клінічній лікарні РЖД Перм" було виведено з ладу 70 персональних компʼютерів лікарів, знищено файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів, три гіпервізори. Крім цього, було виведено з ладу мережеве обладнання, а саме комутатори, маршрутизатори та внутрішню телефонію.

Відомо, що на персональних компʼютерах персоналу атакованих об'єктів з'явилися світлини руйнувань та тих дітей, які постраждали під час цинічної терористичної ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

У виданні додали, що серед іншого також був зламаний і автовідповідач лікарні. Таким чином, коли пацієнти намагалися додзвонитися в медзаклад, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про скоєні злочинні дії керівництва Росії та воєнні злочини російської армії.

Також в ТОВ ВАПК внаслідок вчиненої кібератаки зашифровано 2 комп'ютери разом з даними обсягом близько 3 терабайти. Зокрема, акти, рахунки, договори та бухгалтерська документація.



Українські хакери атакували мережеву структуру Росії / Фото "РБК-Україна"