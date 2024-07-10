Об этом пишут в издании "РБК-Украина". Соответствующую информацию там обнародовали 9 июля.

Смотрите также Поражен корпус с тяжелобольными детьми, погиб врач: что известно об атаке на "Охматдет"

Украинские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру России в ответ на удар по "Охматдету"

Согласно информации "РБК-Украина", в результате кибератаки были уничтожены многочисленные серверы, осуществлена массовая рассылка смс с сообщением "Это вам за Охматдет!", выведено из строя сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и стерты сотни терабайт важных данных.

В издании отметили, что на этот раз целью кибератаки стали "Областная клиническая больница РЖД Пермь", ООО "ФД-Телеком" и ООО ВАПК (Волгоградская агропромышленная компания).

Так, в результате проведенной операции в ООО "ФД-Телеком" хакеры уничтожили 174 виртуальных и один физический сервер. Также удален 51 терабайт информации, уничтожена система видеонаблюдения и нанесен прямой финансовый ущерб на 360 тысяч рублей.

В то же время согласно результатам киберудара по "Областной клинической больнице РЖД Пермь" было выведено из строя 70 персональных компьютеров врачей, уничтожено файловые хранилища, корпоративную почту, 12 виртуальных серверов, три гипервизора. Кроме этого, было выведено из строя сетевое оборудование, а именно коммутаторы, маршрутизаторы и внутреннюю телефонию.

Известно, что на персональных компьютерах персонала атакованных объектов появились фотографии разрушений и тех детей, которые пострадали во время циничной террористической ракетной атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

В издании добавили, что среди прочего также был сломан и автоответчик больницы. Таким образом, когда пациенты пытались дозвониться в медучреждение, автоответчик вместо стандартного сообщения выдавал правдивую информацию о совершенных преступных действиях руководства России и военных преступлениях российской армии.

Также в ООО ВАПК в результате совершенной кибератаки зашифровано 2 компьютера вместе с данными объемом около 3 терабайтов. В частности, акты, счета, договора и бухгалтерская документация.



Украинские хакеры атаковали сетевую структуру России / Фото "РБК-Украина"