За інформацію джерел 24 Каналу, представники російських провайдерів назвали цю атаку найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися. На часткове відновлення зв’язку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин.

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Що відомо про кібератаку на російські провайдери

Масштабна кібератака, здійснена фахівцями ГУР МО наприкінці травня, залишила без зв’язку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

За словами генерального директора одного з російських операторів зв’язку Івана Зими, на часткове відновлення зв’язку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин, однак значна кількість абонентів залишалися без зв’язку понад дві доби. Атака вразила як мережі абонентів, так і інфраструктуру операторів.

Під час відновлення зв’язку провайдери постали перед труднощами в комунікації з абонентами.

Побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак,

– зазначає джерело.

Через це провайдерам довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.

Хто найбільше постраждав від кібератаки ГУР

Найбільш постраждалим від атаки став телеком-оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера залишилися без доступу до зв’язку і не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Окупанти бідкаються на кібератаку / Фото джерела

Користувачі "Міранда-медіа", що працює під брендом "Міртелеком" на окупованих територіях, не мали доступу до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Також значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", переважно в Криму.

Подібні атаки продовжилися і в червні.

Під ударом зокрема опинилися мережі все тієї ж "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи,

– розповіло джерело.

Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст окупованого Криму, затримки багатьох авіарейсів та виникнення значних заторів на Кримському мосту.