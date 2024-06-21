Цю інформацію 20 червня підтвердила пресслужба ІТ ARMY of Ukraine. Крім того, Міністерство цифрової трансформації поширило відповідне повідомлення.
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Хакерська атака на банки Росії
Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу, зокрема, такі сервіси:
- ВТБ;
- Сбербанк;
- Тінькофф;
- Альфа-Банк;
- Білайн;
- МТС;
- Ростелеком;
- Газпромбанк;
- Мегафон,
- СБП;
- НСПК;
- ЄИРЦ.
ІТ-армія здійснила атаку на російські банки / Зображення пресслужби спільноти
ІТ-фахівці констатували: вони обіцяли цими днями покласти усю банківську систему ворога – і то були не пусті слова. Наступного дня хакери виконали обіцянку.
Ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки,
– пишуть в IT ARMY of Ukraine.
Росіяни підтвердили атаку, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів був нібито "незначним і короткочасним".
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Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що здійснило DDoS-атаку на електронні сервіси Росії. Збій призвів до паралічу державних установ та приватних компаній.