Цю інформацію 20 червня підтвердила пресслужба ІТ ARMY of Ukraine. Крім того, Міністерство цифрової трансформації поширило відповідне повідомлення.

Дивіться також ГУР здійснило кібератаку на російські владні ресурси та аеропорти, – ЗМІ

Хакерська атака на банки Росії

Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу, зокрема, такі сервіси:

ВТБ;

Сбербанк;

Тінькофф;

Альфа-Банк;

Білайн;

МТС;

Ростелеком;

Газпромбанк;

Мегафон,

СБП;

НСПК;

ЄИРЦ.

ІТ-армія здійснила атаку на російські банки / Зображення пресслужби спільноти

ІТ-фахівці констатували: вони обіцяли цими днями покласти усю банківську систему ворога – і то були не пусті слова. Наступного дня хакери виконали обіцянку.

Ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки,

– пишуть в IT ARMY of Ukraine.

Росіяни підтвердили атаку, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів був нібито "незначним і короткочасним".

Зверніть увагу! ІТ-армія припустила, що ця атака була однією з наймасштабніших DDoS-атак в історії.

Дивіться також Надав Україні F-16, Patriot і мільярди євро: біографія Марка Рютте – майбутнього генсека НАТО

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що здійснило DDoS-атаку на електронні сервіси Росії. Збій призвів до паралічу державних установ та приватних компаній.