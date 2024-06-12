Наразі через кібератаку ГУР у Росії затримується низка авіарейсів. Про це журналістам повідомило джерело у розвідці.

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Росіяни "святкують" в залах очікування

12 червня ГУР проводить кібератаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в міста Южно-Сахалінск.

Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ,

– мовиться в повідомленні.

Інші кібератаки ГУР на день Росії

Окрім аеропортів, хакери з української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю та розмістили банер, на якому намальована красна площа з українськими прапорами та написом "Дєржитєсь, ми вас освободім!". Згодом сервер взагалі вивели з ладу.

Також кіберрозвідники атакували сервери Ради федерації федерального зібрання країни-агресорки й сервер органів державної влади.

Джерела видання пообіцяли, що подібних "подарунків" для росіян сьогодні буде багато.

День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних "подарунків" на свято,

– сказало джерело.

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