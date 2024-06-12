Наразі через кібератаку ГУР у Росії затримується низка авіарейсів. Про це журналістам повідомило джерело у розвідці.
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Росіяни "святкують" в залах очікування
12 червня ГУР проводить кібератаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в міста Южно-Сахалінск.
Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ,
– мовиться в повідомленні.
Інші кібератаки ГУР на день Росії
Окрім аеропортів, хакери з української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю та розмістили банер, на якому намальована красна площа з українськими прапорами та написом "Дєржитєсь, ми вас освободім!". Згодом сервер взагалі вивели з ладу.
Також кіберрозвідники атакували сервери Ради федерації федерального зібрання країни-агресорки й сервер органів державної влади.
Джерела видання пообіцяли, що подібних "подарунків" для росіян сьогодні буде багато.
День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних "подарунків" на свято,
– сказало джерело.
Попередні "вітання" українських хакерів
- Кілька днів тому, 9 червня, в окупованому Криму зламали трансляцію прокремлівського каналу. На екранах телевізорів місцевих жителів раптом з'явилися цікаві повідомлення з циферблатом, який вів відлік до 12 червня.
- Крім цього, хакери пообіцяли, що на день Росії Сімферопольська телевежа проведе свою останню трансляцію.
- Також цього дня, 12 червня, в окупованому Криму транслювали справжні втрати Росії у війні проти України під те саме "Лебедине озеро".