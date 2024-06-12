Невідомі партизани Херсонщини привітали ворога "з днем Росії" на Херсонщині вибухівкою, повідомляють джерела 24 Каналу.

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Що відомо про операцію партизанів у Херсонській області

Джерела повідомили, що 12 червня партизани за допомогою дрона скинули на позиції ворога прапор України з вибухівкою. Коли один з російських військових захотів підняти цей прапор, то в ту ж мить підірвався.

12 червня за допомогою БпЛА скинули на позиції росіян український стяг із вибухівкою в районі населеного пункту Балашинка. Надмірно допитливий окупант підірвався, піднявши наш прапор. І навіки покинув територію України,

– розповіло джерело.