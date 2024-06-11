Окупанти вже почали підготовку до десантно-морської операції, яку очікують з українського боку. Однак пріоритетом українських військових є зовсім не це. Владислав Селезньов, військовий експерт в етері 24 Каналу нагадав про слова керівників наших спецслужб, які однозначно висловлювалися про долю Кримського мосту.
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Росіянам у Криму стає страшніше
У різних містах тимчасово окупованого Криму з'явилися дивні надписи із датою 12 червня. У цей день кримчан закликають триматися якомога далі від військових об'єктів і не пересуватися Кримським мостом.
Цікаво зауважити, що 12 червня росіяни відзначають День Росії.
Генерал Малюк та генерал Буданов говорили про те, що Керченський міст не доживе до липня. Мені достеменно невідомо, чи станеться це 12 червня, чи трохи згодом. Але логіка українських сил оборони є очевидною: системна та методична руйнація елементів ворожої ППО говорить про те, що ми накопичили ресурси та створюємо відповідне підґрунтя для масованої атаки на Керченський міст,
– наголосив Владислав Селезньов.
Очевидно, що росіяни дуже нервують через таку можливість. Хоч 11 червня, у середу, Криму може нічого не загрожувати, однак окупанти все одно змушені реагувати на відповідні виклики та витрачати певні ресурси. Адже загроза настільки реальна, наскільки й надумана.
Варто додати, що днями у Криму хакери перервали трансляцію пропагандистського каналу. Натомість глядачі могли побачити картинку, яка натякає на знищення Сімферопольської телевежі також 12 червня.
Підготовка окупантів
До слова, панікують росіяни не лише через удар по Кримському мосту.
Російська армія навіть готується до десантно-морської операції у виконанні українських сил оборони. Згадайте, скільки було свідчень про те, що росіяни риють окопи в Сімферопольському, Сакському, Чорноморському районах, намагаючись уникнути атаки з моря,
– зауважив військовий експерт.
Ба більше, минулого тижня у Євпаторії проводили навчання, де російські військові гатили у бік Чорного моря. Так вони відпрацьовували контрдії та оборону від морського десанту України.
"Така собі історія. Я маю великі сумніви, що ми зможемо реалізувати таку місію, хоча б тому, що у нас не так багато ресурсів для реалізації масштабної морської десантної операції. А проте росіяни готуються, витрачають купу ресурсів – людських і матеріально-технічних, щоб бути напоготові. До чого готуються – невідомо", – підкреслив Селезньов.
Актуальні новини з Криму
- Партизани руху "Атеш" дізналися, що російським військовослужбовцям ППО у Криму отримали так звані "рекомендації" від керівництва про вивезення сімей з півострова. В "Атеш" додали, що це збігається у часі з переміщення систем ППО на Бєлгородщину. Це все залишає Крим без належного захисту.
- Допомагає цьому й удари українських Сил оборони по комплексах протиповітряної оборони у Криму. Так, у ніч на 10 червня наші військові завдали успішних ударів по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Тієї ж ночі було уражено два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
- До слова, під час атаки вночі 10 червня росіяни не змогли перехопити жодної з ракет, яка летіла на тимчасово окупований. Хвалена "пе-ве-о" чомусь не допомогла.