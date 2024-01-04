На цьому в інтерв'ю наголосив глава СБУ Василь Малюк. Він окреслив майбутнє Кримського мосту, який росіяни звели абсолютно незаконно, передає 24 Канал.

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Атаки по Кримському мосту – ляпас Путіну

Звернімо увагу, що за час повномасштабного вторгнення Україна двічі уразила Кримський міст. Уперше у жовтні 2022 року, а вдруге – у липні 2023 року. Причому наша держава й надалі битиме по конструкціях незаконного об'єкта, спорудженого ворогом.

Це справжній ляпас Путіну, це новий щабель в історії воєнно-морських сил. Щойно його почали будувати, ми вже тоді розуміли що у випадку повномасштабного вторгнення він буде основною логістичною артерією для ворога. власне, воно так і сталось. Ворожі війська на півдні України підживлюються завдяки Кримського мосту,

– наголосив Малюк.

Він додав, що руйнування цієї незаконної споруди дало можливість обмежити транспортувати військову техніку та паливо на південь окупованих територій.

"Це законна ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства, чи традицій ведення війни – це законна ціль, адже це незаконна побудова на території України", – додав глава СБУ.

Він також окреслив майбутнє Кримського мосту. За словами очільника СБУ, надалі на нас, ну і окупантів, очікує ціла низка несподіванок. Самій же незаконній конструкції рано чи пізно доведеться зустрітися з морським дном.

Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст – приречений,

– підкреслив Малюк.

Звернімо увагу, що СБУ вдалося знищити 6 з 8 під опорників Кримського мосту. Решта два зазнали пошкоджень. Зазначимо, що цей незаконний об'єкт досі не здатний повноцінно функціонувати. Відтак, окупаційні війська на півдні нашої держави залишилися без постійного підкріплення.

До слова, росіяни самі допомагали нашим захисникам бити по Кримському мосту. Як зазначили у СБУ, для підготовки атак по незаконному об'єкту також використовували фото та відео окупантів, які вони щедро викладали у мережу. До прикладу, завдати одного з ударів допомогло відео, яке росіянка зняла під час відпочинку на яхті. Ролик показав нижні конструкції мосту.