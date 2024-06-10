Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Подробиці про ситуацію, читайте далі в матеріалі.
Дивіться також ЗСУ могли вразити ворожий корабель у Азовському морі, – ЗМІ
Військовим ППО збройних сил Росії наказали евакуювати сім'ї з Криму
В партизанському русі повідомили, що агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка південного військового округу.
Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття,
– йдеться в повідомленні.
Також там додали, що паралельно окупанти створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи ЗУ-23-2.
"Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", – резюмували партизани.
Вибухи в Криму вночі 10 червня: коротко
- В ніч на 10 червня у Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї та Красноперекопську місцеві жителі повідомляли про низку потужних вибухів. Про це вони повідомляли близько першої ночі.
- Згодом стало відомо, що окупанти перекрили рух через Керченський міст. Гучно було й у Джанкойському районі. Там чули принаймні 2 вибухи. Вибухало й у Бахчисарайському та Сакському районах.
- 5 – 6 вибухів пролунали у районі Первомайська.
- Крім цього, місцеві кажуть, що по об'єкту біля Євпаторії прилетіло одразу 4 ракети. Детальніше, куди могло прилетіти – читайте в матеріалі 24 Каналу.