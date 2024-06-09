Про це повідомляє телеграм-канал "Кримский вітер". Там також опублікували супутникові фото та припустили, який саме корабель міг зазнати атаки.

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Атаковано корабель біля Єйська

За даними каналу, 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "нецивільного виду" (перша точка на карті).

"Вночі, близько опівночі, український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (друга точка на карті) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва", – йдеться у повідомленні.

Довідка. Крейсер "Москва" був потоплений ЗСУ 13 квітня 2022 року.



ЗСУ, імовірно, атакували російський корабель біля порту Єйськ / Інфографіка тг-каналу "Кримський вітер"

Який корабель потопили наразі

Згодом уточнили, що біля Єйська, можливо, було вражено не ВДК, а інший корабель.

Зокрема тк-канал "Кримский вітер" уточнив, що 9 червня на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів. Його довжину виміряли, виходячи із супутникового знімку. При цьому, уточнюють, що похибка може становити кілька метрів.



Актуальні супутникові фото з моря



У порту Єйська міг бути атакований патрульний корабель / Фото тг-каналу "Кримський вітер"

Зазначають, що великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір"). А довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василий Быков". Припустили, що саме цей корабель міг зазнати атаки.

Також канал пише, що у морі з'явилася нафтова пляма, якої не було напередодні.

Зауважимо, що 24 Канал намагався отримати коментар у речника ВМС України Дмитра Плетенчука, але він зазначив, що наразі не готовий підтвердили ураження ворожого корабля.

"Україна націлилась на російські кораблі"

Видання Sky News з посиланням на джерело серед військових пише, що в суботу ввечері українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Наголошують, що судно стало 5 із 7 десантних кораблів типу "Ропуча", які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок атак українських спецоперацій.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на Сході", – цитує видання джерело.

Також там додали, що російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів до Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту. Тож, зриваючи російські поставки боєприпасів, цей удар безпосередньо сприяє боротьбі українських військ на лінії фронту.

До слова, у ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.