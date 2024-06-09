Про це повідомило видання Sky News із посиланням на джерело серед українських військових.

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У статті ідеться, що ЗСУ обстріляли російський командний пункт у районі Бєлгорода. Про те, які боєприпаси для цього використали, невідомо.

"Хоча оцінку збитків усе ще проводять, це підтвердили як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії", – зазначає видання.

Водночас 24 Канал намагався отримати підтвердження у Повітряних Силах, але наразі там відмовились коментувати інформацію.