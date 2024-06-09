Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на источник среди украинских военных.

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В статье говорится, что ВСУ обстреляли российский командный пункт в районе Белгорода. О том, какие боеприпасы для этого использовали, неизвестно.

"Хотя оценку ущерба все еще проводят, это подтвердили как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, которым с воздуха атаковали цель на территории России", – отмечает издание.

В то же время 24 Канал пытался получить подтверждение в Воздушных Силах, но пока там отказались комментировать информацию.