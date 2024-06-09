О взрывах и пожаре сообщают местные телеграмм-каналы и российские власти. Рассказываем, что известно о прилете по состоянию на сейчас.

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Сначала в сети начали появляться сообщения, что в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. На тот момент белгородчан предупредили о ракетной опасности.

Масштабы пожара

После взрывов вспыхнул пожар. На распространенных кадрах видно, что возгорание достаточно масштабное. В небо поднимался столб дыма, который видно за километры.

В Белгороде взрывы и пожар: видео

Попадание в склады

Фактически сразу предполагали, что это вероятно "прилет" по складу боеприпасов, поскольку пожар сопровождался детонацией.

Произошло попадание в склад боеприпасов: видео

Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил попадание отметив, что пожар произошел не в жилом помещении. Он также заверил, что пострадавших в результате взрывов нет.

"В Ракитянском районе пожар в нежилом помещении. Пострадавших нет. Жителей близлежащих домов сейчас перевозим на безопасное расстояние", – отметил Гладков.

Кроме того, в селе Безымено Белгородской области, которое расположено у самой границы с Украиной, неизвестный дрон подлетел к башне связи и повесил туда украинский флаг.

При этом в Минобороны страны-агрессора сообщали о якобы сбитии беспилотника. Там говорили, что "около 14:20 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России".

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