Про вибухи та пожежу повідомляють місцеві телеграм-канали та російська влада. Розповідаємо, що відомо про приліт станом на зараз.
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Спершу у мережі почали з'являтись повідомлення, що у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. На той момент бєлгородчан попередили про ракетну небезпеку.
Масштаби пожежі
Після вибухів спалахнула пожежа. На поширених кадрах видно, що загоряння досить масштабне. У небо підіймався стовп диму, який видно за кілометри.
У Бєлгороді вибухи та пожежа: відео
Влучання у склади
Фактично відразу припускали, що це ймовірно "приліт" по складу боєприпасів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.
Сталось влучання у склад боєприпасів: відео
Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив влучання, зазначивши, що пожежа сталась не у житловому приміщенні. Він також запевнив, що потерпілих унаслідок вибухів немає.
"У Ракитянському районі пожежа у нежитловому приміщенні. Постраждалих немає. Жителів прилеглих будинків зараз перевозимо на безпечну відстань", – зазначив Гладков.
При цьому у Міноборони країни-агресора повідомляли про нібито збиття безпілотника. Там казали, що "близько 14:20 було припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії".
Більше про атаки по Росії
- Окрім того, в селі Безімено Бєлгородської області, яке розташоване біля самого кордону з Україною, невідомий дрон підлетів до вежі зв'язку і повісив туди український прапор.
- Також вночі 9 червня Бєлгородський район нібито зазнав атаки за допомогою трьох безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок ударів начебто ніхто не постраждав.
- Головне управління розвідки заявило про перше за час війни ураження новітнього російського літака Су-57 на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії.