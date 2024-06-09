Про вибухи та пожежу повідомляють місцеві телеграм-канали та російська влада. Розповідаємо, що відомо про приліт станом на зараз.

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Спершу у мережі почали з'являтись повідомлення, що у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. На той момент бєлгородчан попередили про ракетну небезпеку.

Масштаби пожежі

Після вибухів спалахнула пожежа. На поширених кадрах видно, що загоряння досить масштабне. У небо підіймався стовп диму, який видно за кілометри.

У Бєлгороді вибухи та пожежа: відео

Влучання у склади

Фактично відразу припускали, що це ймовірно "приліт" по складу боєприпасів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.

Сталось влучання у склад боєприпасів: відео

Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив влучання, зазначивши, що пожежа сталась не у житловому приміщенні. Він також запевнив, що потерпілих унаслідок вибухів немає.

"У Ракитянському районі пожежа у нежитловому приміщенні. Постраждалих немає. Жителів прилеглих будинків зараз перевозимо на безпечну відстань", – зазначив Гладков.

При цьому у Міноборони країни-агресора повідомляли про нібито збиття безпілотника. Там казали, що "близько 14:20 було припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії".

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