Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук для 24 Каналу пояснив, що подібні інциденти означають для ворожого війська. А також зауважив цікаву тенденцію відсування ліній оборони росіян.
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"Це добра новина. Вона показує, що не лише бойовий склад флоту Росії ліквідується, а знищується і допоміжний", – зауважив Братчук.
Особливості атаки
Основними завданнями "Сатурна" було виведення на бойові позиції тих кораблів, які і до цього були під ударами українських сил оборони.
Однак, за словами Братчука, подібні атаки в Чорному морі першою чергою сигналізують, що українські морські дрони наразі можуть проходити через загородження, якими насичена Керченська протока і вся частина акваторії Чорного моря, що тимчасово контролюється російським Чорноморським флотом.
Дрони змогли і зможуть надалі знаходити шпаринки в обороні Росії, аби показувати результат.
Інновації і можливості, які є в наших сил оборони і в розробці, і в реалізації, вказують, що наступного разу, можливо, ці морські дрони будуть перестрибувати через подібні перешкоди чи діяти інакше. Можливо, є і підводні дрони, маю таке відчуття,
– зауважив речник добровольчої армії "Південь".
Окупанти уже напружилися не на жарт, адже лінія їхньої оборони не лише на суходолі, а й на морі починає відходити подалі до Краснодарського краю і Ростовської області.
Що відомо про знищення корабля "Сатурн"
- Над операцією працювали бійці 9-го департаменту ГУР МО. Російський буксир проєкту 498 був потоплений за допомогою морських дронів-камікадзе MAGURA V5.
- Потоплення відбулося в акваторії озера Панське, що біля північно-західного узбережжя півострова.
- Відомо, що це сталевий однопалубний двогвинтовий дизельний буксир з машинним відділенням в середній частині та зміщеною в ніс двоярусною надбудовою з ходовим містком. Подібні кораблі здатні працювати в льодових умовах. Але основними напрямками застосування цих буксирів були служби цивільних портів, а також забезпечення баз військового флоту.