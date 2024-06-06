Ціллю став рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". ГУР МО показало кадри з атаки, і аналітики зазначили, що вона заслуговує на окрему увагу.

Дивіться також У Чорному морі Сили оборони знищили ще одне вороже судно, – ГУР

Подробиці нічної атаки у Криму

Дрони Magura V5 атакували буксир на озері Панське, поряд із Чорноморським з бухтою Вузька. Саме там декілька днів тому росіяни втратили два катери типу КС-701 "Тунец", а до цього – патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Назвати втрату для Росії рейдового буксиру критичною – складно. Бо мова йде дійсно про звичайний буксир. Але ця атака заслуговує уваги, бо під час неї вочевидь було відпрацьовано подолання бонових загороджень,

– зазначає видання.

Зокрема, на відео можна побачити інший морський дрон-камікадзе, а на 17 секунді відео видно детонацію ще одного Magura V5.

Вже після цього оператор обережно завів дрон у пролом, який зробив перший дрон і потрапив у бухту, згодом ударивши військові цілі.

Варто зазначити, що на відео зафіксовано наближення дрона до двох різних буксирів, після чого зв'язок із дронами обірвався, вочевидь через детонацію. Хоча ГУР МОУ заявило про знищення лише одного судна.

Чому ця атака є важливішою, ніж здається на перший погляд

Аналітики переконані, що ключовим у цій атаці є відпрацювання на практиці проходження бонових загороджень. Виявилось, це цілком можливо на практиці.

Це важливо, адже саме такими засобами ворог перекрив Севастопольську бухту, а також, скоріш за все, використовує у Новоросійську, де він сховав всі свої ударні кораблі.

Також росіяни тримають свої підводні човни в напівзануреному стані, що робить їх чудовою мішенню для морських дронів-камікадзе.