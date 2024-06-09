Стабілізувати ситуацію вдалося завдяки більшій кількості озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території країни-агресорки. Втім, за даними CNN, Сили оборони розтягнуті на інших ділянках фронту довжиною в 1 тисячу кілометрів, і є "беззахисними перед смертоносними російськими авіаційними бомбами".

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Дозвіл бити по Росії відіграв значну роль

Старший офіцер Служби безпеки України з позивним "Банкір", який воює в Харківській області, розповів CNN, що здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив на війні проти російських загарбників.

З'явилася можливість здійснювати локальні контратакуючі операції та відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені противником тиждень тому,

– сказав він.

Заступник очільника комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв каже, що американська система HIMARS стала основною зброєю для ударів по російських позиціях.

Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області, але проблемою залишаються планувальні бомби.

Їх скидають з такої висоти, що вони опиняються поза зоною досяжності української оборони. Зокрема, наразі у ЗСУ немає дозволу збивати російські літаки на аеродромах американською зброєю.

Також у бійців немає дозволу використовувати ракети ATACMS на російській території, як наголошує Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіуса дії.

"Через це ми досі не можемо розв'язати питання із завдання ударів планувальними бомбами по нашій території. Харків та інші прикордонні райони досі страждають від бомбових ударів, гине багато мирних жителів", – каже він.

Москва продовжує тиснути вздовж нової лінії фронту на Півночі

Росіяни не полишають спроб проштовхнутися до села Глибоке, що на північ від Харкова. Якщо їм вдасться утриматися там, вони зможуть прорватися до Липців, яке розташоване всього за 30 кілометрів від міста. Зазначається, що це поставить Харків у зону дії артилерії.

Російські війська продовжують утримувати плацдарм у Вовчанську. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, якого цитує CNN, бої переросли в ближній бій, коли підрозділи воюють вулицею за вулицею. Однак більша частина міста й досі перебуває під контролем ЗСУ.

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області. Російські війська досягли певних успіхів. Далі на Південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на Захід від міста Авдіївка, яке було захоплене російськими військами у лютому.

Російська армія намагається зробити все можливе на передовій до прибуття допомоги США в Україну і намагається використовувати це вікно можливостей усіма можливими способами,

– запевнив Волошин.