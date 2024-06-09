Станом на цю хвилину ворог продовжує зберігати найбільшу активність на Покровському напрямку Водночас загальна кількість атак окупаційної армії на лінії зіткненні сягає 55.

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Яка ситуація на кожному з напрямків

Противник завдав мінометних обстрілів по українських позиціях у Чернігівській та Сумській областях. Подібні удари ворог завдав з прикордонних областей країни-агресорки, зокрема Бєлгородської та Брянської областей.

На Харківському напрямку росіяни збільшили кількість атак до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого. Ворог застосував КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. На цей час тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

Також фіксується ворожа активність на Краматорському напрямку, зокрема в районі Іванівського та Кліїщівки. За сьогодні там відбулося сім боєзіткнень загалом.

Водночас найбільша кількість ворожих атак зберігається на Покровському напрямку. ЗСУ відбивають атаки противника в районі Яснобородівки, Карлівки, Новоолександрівки, Новопокровського.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Сили оборони знищили одну БМП, артсистему та автомобіль, пошкодили танк противника.

Загалом на цьому напрямку кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 22. Зазначається, що на інших напрямках ситуація зберігається без особливих змін.

Зауважимо, що існує ймовірність, що росіяни будуть намагатися захопити сам Покровськ. Лише за минулий тиждень на цьому напрямку було майже 220 атак.