На Покровському напрямку лише за минулий тиждень відбулося майже 220 атак, 32 з яких – за минулу добу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Росія має на меті захопити Покровськ

Наразі на Покровському напрямку Сили оборони продовжують завдавати російській армії вогневого ураження та намагаються протистояти її. Вранці українська армія відбила уже 4 атаки, ще 6 – тривають.

Звісно, що він (ворог – 24 Канал) там тисне. Основні зусилля російські війська зосереджують, напевно, щоб прорвати нашу оборону та розвинути у майбутньому наступ у напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове,

– розповів Волошин.

Також він додав, що у районі населеного пункту Нетайлове ситуація характеризується теж високою активністю ворога. Там Росія не припиняє спроб наступати на українські позиції. За словами Волошина, так ворожа армія намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб наступати західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

"Після Очеретиного вони рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка. Можливо, у них є мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу на Костянтинівку", – прозвітував речник ОСУВ "Хортиця".

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