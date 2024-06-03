Військовослужбовець, оператор FPV- дрона Валерій "Юстас" розповів 24 Каналу, що росіяни справді наступають на цій ділянці фронту. Відбувається накопичення нових підрозділів та засобів.

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Росія штурмує малими піхотними групами

З кінця травня 2024 року окупанти посилили тиск на цій ділянці фронту. Постійно йде накопичення, а в район бойових дій заходять нові групи ворога.

"У місті Сіверськ і загалом на нашому напрямку постійно йде нарощення артилерійського вогню противника. Ми спостерігаємо, що противник підтягує дедалі більше вогневих засобів саме наш напрямок", – розповів військовослужбовець.

Ситуація у місті Сіверськ: дивіться на карті

Ворог штурмує малими піхотними групами. Спершу йде накопичення людей, потім вони починають штурмові дії, подекуди можуть прорватися на українські позиції, зайти в посадки.

Далі оператори дронів займаються їхнім виявленням і знищенням. Атаки є постійними, вони практично не перериваються. Як правило, накопичення триває вранці та вночі, а на світанку чи перед заходом сонця починаються самі штурмові дії.

Чи вдасться втримати Сіверськ

Місто фактично перебуває у вогневому мішку, його обстрілюється з трьох сторін, там відпрацьовує авіація, артилерія, але військовослужбовець переконує, що загрози захоплення немає.

Наразі росіяни зосередились на інших ділянках фронту, які мають для них стратегічне значення, наприклад, на Часовому Ярі. Тому у найближчі місяці ворог навряд чи зможе просунутися.

"За Сіверськ я б не хвилювався. Ми стоїмо міцно, ситуація на контролі", – наголосив військовослужбовець.

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