Щобільше, росіяни можуть розглядати новий напрямок наступальних дій. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко детальніше розповіла, що відбувається на Харківщині.

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Ситуація з обстрілами на Харківщині

За 2 червня під обстрілом росіян опинився Ізюм. Близько 5 ранку окупанти вдарили по території лікарні, яка не працювала. Постраждало двоє цивільних.

Дуже важко знову чути, що продовжують бити по Ізюму, по ізюмських селах, бо вони вже й так надзвичайно пошкоджені та зруйновані. Щораз виникає, на жаль, традиційне нерозуміння навіщо бити по вже розбитому, але логіку ми вже давно не шукаємо,

– поділилась Анна Черненко.

Близько 10 ранку росіяни били по селу Андріївка КАБами. Пошкоджені приватні будинки. Внаслідок обстрілу, на жаль, є двоє поранених – 76-річний чоловік та 85-річна жінка.

У самому Харкові ж і вранці, і у ніч на 2 червня було тихо. Хоч повітряні тривоги у місті та області тривають десятки годин з мінімальними перервами.

За добу 1 червня Харківщину також неодноразово обстріляли росіяни. Російська окупаційна армія близько 13:50 вдарила КАБом по селу Чайківка Харківського району. Поранена дві жінки: у першої – тілесні ушкодження, у другої – гостра реакція на стрес. Надвечір окупанти артилерією обстріляли село Івашки, що на кордоні з Росією. У результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди, енергомережі. На щастя, обійшлося без поранених та жертв.

Небезпека наступу для ще одного напрямку

Впродовж кількох останніх днів лунають повідомлення, що росіяни можуть повторити наступальні дії на Золочівщині Харківської області. Сам Золочів розташований за 25 кілометрів від лінії фронту. Однак активізації ворога в районі Золочева наразі наші військові не спостерігають. Водночас ситуація залишається динамічною.

У Харківській ОВА повідомили, що в разі наступу росіян звідти готові швидко евакуювати 1500 тисячі людей. Наразі відбувається примусова евакуація родин із дітьми з прикордонних сіл Золочівської громади. І Золочів, і золочівські села щодня потерпають від ударів. КАБи та ракетні удари знищують по пів вулиці, а подекуди й цілі вулиці.

Через те місцевим варто принаймні розглянути можливість евакуації, поки є стабільний зв'язок та, власне, можливість виїхати безпечніше.

Додамо, що з 10 травня вдалося евакуювати близько 12 тисяч мешканців Вовчанська та Вовчанської громади. В обласній військовій адміністрації Харківщини повідомляють, що є ще близько 15 тисяч місць резерву для евакуації. Тобто люди можуть бути впевнені, що виїжджати є куди.

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