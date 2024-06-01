А українські захисники перебувають в активній обороні та формують передумови, в яких вибивають ворога з тих позицій, які йому вдалося зайняти. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Стрілеча – Пильна – Глибоке. На цьому відтинку Силам оборони вдалося повною мірою стабілізувати ситуацію. Тобто останній тиждень противник тактичних успіхів на полі бою не має, не просувається. Натомість Сили оборони достатньо активно і жваво займаються покращенням положення", – сказав він.

У Вовчанську ситуація дещо складніша, тому що загарбники втягнулись у бої в міській забудові при переважній кількості живої сили. Для них це тактично зручніше. Наміри противника залишаються незмінними, тому тривають достатньо складні бої. Однак росіяни втратили тактичну ініціативу на полі бою.

Ворога можна буде знищувати

Юрій Федоренко зазначив, що зараз низка західних країн надала Україні дозвіл на використання свого озброєння, зокрема, по об’єктах ворога на території Росії. Серед цих засобів і далекобійні.

Це означає, що противника можна буде знищувати. Зокрема, в його лігві на території Росії. Це стосується районів зосередження легкоброньованої, броньованої техніки, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, ППО та установок С-300, С-400, які щоденно стріляють по Харкову,

– підкреслив боєць ЗСУ.

За його словами, дуже важливо, щоб місто Харків можна було закрити з погляду безпеки повітряного простору. Це обов'язково відбудеться, але на це потрібен час. Також з погляду накопичення вогневих засобів, ППО, які дадуть можливості Україні збивати російські літаки, які скидають на Харків керовані авіабомби.

Обстановка змінилась

Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр наголосив, що обстановка 10 травня, коли росіяни почали атакувати Харківщину, та станом на зараз відрізняється. Ряд наших бригад зайшли у смугу, розгорнулися, готують позиції, інженерно-фортифікаційні споруди, розставили вогневі засоби і взяли ворога під вогневий контроль, контролюють надходження його резервів, зокрема.

Тому ті напрямки, де противник мав успіх, Сили оборони вже стабілізували. Вживаються заходи для того, щоб не відбулося ескалації. Тобто ворог не зміг накопичитися і поновити з новою силою ударно-штурмові дії там, де мав успіх, або щоб противник не перейшов лінію кордону в будь-якому іншому місці, щоб його бити дистанційно,

– пояснив Федоренко.

Окупанти залишають можливість як поповнювати втрати, які є на тих відтинках, де вони мали успіх, так і на додаткове угрупування сил та засобів, яке може перейти лінію державного кордону в будь-якому іншому місці. Це можуть бути і Суми, і Харківська область поблизу тих районів, де ворог мав успіх.

"Водночас про це достатньо добре знає наша розвідка. Я впевнений, що Сили оборони гідно зустрінуть противника у разі, якщо він буде намагатися перейти лінію державного кордону у будь-якому іншому місці. Помножено на те, що ми зможемо противника вражати на його території. Це дасть суттєвий результат по обороні в цілому Харківської області та інших регіонів, які межують з Росією", – додав командир батальйону.

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