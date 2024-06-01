Минула доба не стала винятком. Продовж 31 травня, згідно з даними Генштабу, ЗСУ "мінуснули" ще понад тисячу російських загарбників.

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Ворог зазнав колосальних втрат

У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні 508 780 своїх військових. Варто зазначити, що це вбитими та пораненими.

Натомість за минулу добу наші захисники ліквідували 1 130 окупантів.

Втрати Росії у техніці

За підрахунками Генштабу, впродовж 31 травня Росія втратила на війні ще 12 танків, 12 ББМ, 44 артилерійських системи, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 17 одиниць спецтехніки.

Натомість від початку повномасштабної війни ворог втратив таку кількість:

танків – 7 740,

бойових броньованих машин – 14 947,

артилерійських систем – 13 184,

РСЗВ – 1 088,

засобів ППО – 815,

літаків – 357,

гелікоптерів – 326,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 0617,

крилатих ракет – 2 230,

кораблів та катерів – 27,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006,

спеціальної техніки – 2 181.



Втрати ворога станом на 1 червня / Генштаб ЗСУ