Про це повідомили джерела 24 Каналу. Комплекс був встановлений поблизу Армянська й контролював ділянку фронту у близько 380 кілометрів.
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Дрони СБУ знищили російську РЛС
У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 мільйонів доларів. Як повідомляють джерела, комплекс уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.
Радіолокаційна станція була встановлена поблизу Армянська. Потужність комплексу забезпечувала захист об'єктів у Криму й контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів.
За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.
Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту,
– зауважують джерела.
Знищена у Криму РЛС "Небо-СВУ" / Фото надане джерелами 24 Каналу
На ворожих військових об'єктах два дні поспіль лунають вибухи
- 30 – 31 травня в тимчасово окупованому Криму, а також в Краснодарському краї лунали потужні вибухи. Так, у ніч проти 30 травня Сили оборони завдали ракетного удару ATACMS по Керченській поромній переправі. Цей об'єкт ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ.
- Тривожною для окупантів була й ніч проти 31 травня. Так, у Краснодарському краї ракети "Нептун" разом з дронами СБУ атакували поромні переправи в порту "Кавказ", цистерни з нафтопродуктами, а також енергетичні об'єкти.
- Джерела 24 Каналу в СБУ раніше повідомляли, що спільно з Силами оборони провели кількаденну операцію зі знищення логістики. Так, об'єкти, які забезпечували життєдіяльність російських військ в Криму, опинилися під ударом українських військових і спецпризначенців. Сили оборони спільно з СБУ успішно атакували підстанції, мережі електропостачання, запаси світлих нафтових продуктів у Краснодарському краї й поромні переправи.