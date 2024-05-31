Про це повідомили джерела 24 Каналу. Комплекс був встановлений поблизу Армянська й контролював ділянку фронту у близько 380 кілометрів.

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Дрони СБУ знищили російську РЛС

У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 мільйонів доларів. Як повідомляють джерела, комплекс уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Радіолокаційна станція була встановлена поблизу Армянська. Потужність комплексу забезпечувала захист об'єктів у Криму й контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту,

– зауважують джерела.



Знищена у Криму РЛС "Небо-СВУ" / Фото надане джерелами 24 Каналу

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