Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України. Так, у ніч проти 31 травня потужні вибухи лунали в порту "Кавказ" в Краснодарському краї.
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Сили оборони спільно з СБУ руйнують плани ворога
Джерела повідомили, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Так, під комплексним ударом опинилися підстанції та мережі електропостачання, а також запаси світлих нафтових продуктів у Краснодарському краї.
Під час атаки 31 травня Сили оборони спочатку завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили підстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.
Пожежа на підстанції: дивіться відео
У ніч проти 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ також завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.
Пожежа на нафтобазі в порту "Кавказ": дивіться відео
Вибухові ночі для окупантів
- Так, вночі 30 – 31 травня на об'єктах, які використовують російські загарбники, лунали потужні вибухи. Спочатку під ударом опинилися цілі в тимчасово окупованому Криму, а потім – в Краснодарському краї.
- 30 травня 2024 року Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Українські захисники завдали ударів ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Хоча ворог і захищав об'єкт системами ППО, втім – це не допомогло.