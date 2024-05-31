Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности Украины. Так, в ночь на 31 мая мощные взрывы раздавались в порту Кавказ в Краснодарском крае.

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Силы обороны совместно с СБУ разрушают планы врага

Источники сообщили, что Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму. Так, под комплексным ударом оказались подстанции и сети электроснабжения, а также запасы светлых нефтяных продуктов в Краснодарском крае.

Во время атаки 31 мая Силы обороны сначала нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт Кавказ и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили подстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Пожар на подстанции: смотрите видео

В ночь на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ также нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту Кавказ. Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

Пожар на нефтебазе в порту "Кавказ": смотрите видео

Взрывные ночи для оккупантов