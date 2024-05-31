Оккупанты с ночи жаловались на мощные взрывы в Краснодарском крае. Местные власти сообщили, что в результате атаки вспыхнули пожары на нефтебазе.

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ВСУ успешно атаковали порт "Кавказ"

В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате скоординированных действий Сил обороны нанесены точные удары по терминалам в Краснодарском крае. Так, ударная группа группировки сил и средств ВМС ВСУ поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ".

К слову, атаковали объекты в Краснодарском крае следующей ночью после того, как ВСУ точными ударами вывели из строя паромы Керченской переправы на территории оккупированного украинского Крыма.