Окупанти від ночі бідкалися на потужні вибухи в Краснодарському краї. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки спалахнули пожежі на нафтобазі.

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ЗСУ успішно атакували порт "Кавказ"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в результаті скоординованих дій Сил оборони завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Так, ударна група угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ".

До слова, атакували об'єкти в Краснодарському краї наступної ночі після того, як ЗСУ влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської переправи на території окупованого українського Криму.