Оскільки порт розташований в Керченській протоці й біля Кримського мосту, то вибухи чули й на півострові. Як пишуть у мережі, пожежу вже нібито вдалося локалізувати, передає 24 Канал.
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В порту Кавказ горіла нафтобаза
Як пишуть російські телеграм-канали, у Темрюкському районі Краснодарського краю пролунали потужні вибухи в ніч проти 31 травня. Місцева влада бідкалася на атаку безпілотників й оголошувала повітряну тривогу.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі в порту Кавказ спалахнула пожежа. Так, після атаки безпілотників сталося загоряння 3 цистерн з нафтопродуктами.
Офіційно влада заявляю, що "пе-ве-о" буцімто все збила, однак чомусь виникла пожежа, стовб диму від якої видно в Керчі. Глава Краснодарського краю лише повідомив, що пожежа складна, а також повідомив про постраждалих співробітників нафтобази.
Станом на 06:20 окупанти заявляють, що пожежа на нафтобазі буцімто локалізована. Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" додає, що в порту Кавказ в Краснодарському краї було 2 місця займання.
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї / Фото з мережі
Пожежа в порту Кавказ потрапила також на відео. На опублікованих у мережі кадрах видно масштабне загоряння та вогняний стовп.
Пожежа на нафтобазі: дивіться відео
До слова, під час вибухів в порту Кавказ окупанти кілька разів перекривали рух Кримським мостом. Ба більше, тривогу оголошували й в Керченському порту.
Вибухи в Криму: останні новини
- У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про прильоти й бідкалися, що буцімто атакували Кримський міст.
- На ранок стало відомо, що спецпризначенці ГУР атакували катери росіян КС-701 "Тунець". Їхнє призначення різниться залежно від модифікації. До прикладу, такі катери можуть використовувати як для роз'їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді.
- Після уточнення інформації у розвідці повідомили, що під час атаки уразили 4 катери ФСБ Росії "Тунець", 2 з яких – знищили. Ворожі катери атакували українські ударні морські дрони Magura V5.