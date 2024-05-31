Оскільки порт розташований в Керченській протоці й біля Кримського мосту, то вибухи чули й на півострові. Як пишуть у мережі, пожежу вже нібито вдалося локалізувати, передає 24 Канал.

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В порту Кавказ горіла нафтобаза

Як пишуть російські телеграм-канали, у Темрюкському районі Краснодарського краю пролунали потужні вибухи в ніч проти 31 травня. Місцева влада бідкалася на атаку безпілотників й оголошувала повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі в порту Кавказ спалахнула пожежа. Так, після атаки безпілотників сталося загоряння 3 цистерн з нафтопродуктами.

Офіційно влада заявляю, що "пе-ве-о" буцімто все збила, однак чомусь виникла пожежа, стовб диму від якої видно в Керчі. Глава Краснодарського краю лише повідомив, що пожежа складна, а також повідомив про постраждалих співробітників нафтобази.

Станом на 06:20 окупанти заявляють, що пожежа на нафтобазі буцімто локалізована. Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" додає, що в порту Кавказ в Краснодарському краї було 2 місця займання.

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї / Фото з мережі

Пожежа в порту Кавказ потрапила також на відео. На опублікованих у мережі кадрах видно масштабне загоряння та вогняний стовп.

Пожежа на нафтобазі: дивіться відео

До слова, під час вибухів в порту Кавказ окупанти кілька разів перекривали рух Кримським мостом. Ба більше, тривогу оголошували й в Керченському порту.

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