Під час "бавовни" росіяни традиційно перекривали Кримський міст. І, вочевидь, не дарма.

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Росія знову перекривала Кримський міст

Після опівночі 30 травня в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ пишуть, що о 00:55 окупанти перекрили Кримський міст.

Крім того, телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Керчі. Суспільне з посиланням на місцевого жителя заявило, що в місті пролунали щонайменше 6 – 7 вибухів. У будинках тремтіли вікна.

О 1:30 рух автомобільного транспорту Кримським мостом відновили.

Міг бути "приліт" у ППО біля Кримського мосту

Моніторингові канали заявили, що, за попередніми даними, у Керчі прилетіло у ППО, яке прикривало Кримський міст. Російська влада офіційно не коментувала ситуацію. А російські пропагандисти вже запевняють, що влучань буцімто немає.

Тим часом містяни нажахані й дуже переймаються за цілісність мосту:



Скриншот з місцевого чату



Скриншот з місцевого чату

До слова, також ввечері 29 травня сильні вибухи лунали в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві жителі заявили, що прилетіло в осередок російських військових.

За заявами місцевих, які поширюють у мережі, на вулиці лежало багато тіл російських окупантів. Відео, яке публікують телеграм-канали, свідчать, що вибух був масштабним. Попередньо, біля ворожого штабу також здетонувала заправка.