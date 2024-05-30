Во время "хлопка" россияне традиционно перекрывали Крымский мост. И, очевидно, не зря.

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Россия снова перекрывала Крымский мост

После полуночи 30 мая в оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу. Местные СМИ пишут, что в 00:55 оккупанты перекрыли Крымский мост.

Кроме того, телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Керчи. Суспильнэ со ссылкой на местного жителя заявило, что в городе прозвучали по меньшей мере 6 – 7 взрывов. В домах дрожали окна.

В 1:30 движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.

Мог быть "прилет" у ПВО возле Крымского моста

Мониторинговые каналы заявили, что, по предварительным данным, в Керчи прилетело в ПВО, которое прикрывало Крымский мост. Российские власти официально не комментировали ситуацию. А российские пропагандисты уже уверяют, что попаданий якобы нет.

Между тем горожане напуганы и очень переживают за целостность моста:



Скриншот из местного чата



Скриншот из местного чата

К слову, также вечером 29 мая сильные взрывы раздавались во временно оккупированном Донецке. Местные жители заявили, что прилетело в центр российских военных.

По заявлениям местных, которые распространяют в сети, на улице лежало много тел российских оккупантов. Видео, которое публикуют телеграм-каналы, свидетельствуют, что взрыв был масштабным. Предварительно, у вражеского штаба также сдетонировала заправка.