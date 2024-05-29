По предварительным данным, "прилетело" в здание на пересечении Киевского проспекта и улицы Полиграфической. Об этом свидетельствуют кадры, обнародованные в сети.

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Местные говорят, что в Донецке много погибших российских военных

29 мая взрыв произошел на Киевском проспекте 48-А. Предварительно, россияне использовали здание как штаб. Там регулярно заседали оккупанты.

Согласно сообщениям СМИ, там также сдетонировала заправка.

Момент взрыва в Донецке: смотрите видео

Местные жители сняли взрыв на видео. Также они говорят, что на улице теперь лежит много тел российских военных.

"Прикинь, сколько там было военных? Там люди валяются...", – говорит одна из очевидцев, которая сняла последствия попадания из собственного авто. На что ей мужской голос ответил "попали четко".

Последствия удара: смотрите видео

К слову, чуть дальше по проспекту – полигон и склады с вооружением. Поэтому вполне вероятно, что скоро туда снова что-то прилетит.

Потери врага на фронте

Ранее в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 505 100 убитыми и ранеными.

К слову, издание АрмияInform подсчитало, что этот май стал самым кровавым для россиян с начала полномасштабной войны. Также был поставлен рекорд по суточному количеству потерь противника.