На одном из "шоу" пропагандист начал жаловаться из-за того, что России не удается нейтрализовать угрозу от ударных беспилотников. Он не может осознать, почему российская ПВО не сбивает все ударные дроны.

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Это "безобразие"

Он также возмущался из-за "беспилотников НАТО", которые постоянно взлетают во время ударов по территории России. Пропагандист не понимает, почему страна-агрессор не может уничтожить и эти дроны.

Пропагандист Владимир Соловьев также разозлился из-за этой проблемы. Мол, почему-то хуситы смогли "сбить" американские беспилотники, а Россия не способна этого сделать. Пропагандист назвал эту ситуацию "безобразием".

Ситуация с ударами по территории России становится все более напряженной для страны-агрессора. Количество взрывов в России с началом полномасштабной войны существенно возросло. А неизвестные дроны регулярно прилетают по военным объектам оккупантов.

Взрывы в России: кратко