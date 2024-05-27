Источники 24 Канала рассказали, что это новый рекорд украинского беспилотника. Ведь раньше наши дроны не атаковали цель на расстоянии более 1800 километров.

Смотрите также Европейские страны НАТО создадут "стену беспилотников" для защиты от России, – The Telegraph

Что известно о новом рекорде дрона украинской разведки

БпЛА преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе. Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками был объект в городе Салават (Башкортостан), который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском,

– рассказал источник.

По данным собеседника 24 Канала, последствия поражения уточняются.

В настоящее время известно, что "Воронеж-М" входит в семейство российских стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов. В частности, баллистических и крылатых ракет.

В свою очередь "Воронеж-М":

работает в метровом диапазоне волн,

имеет дальность обнаружения целей до 6000 километров.

Где находится российский Орск: смотрите на карте

Кстати, ранее дрон Главного управления украинской разведки поразил другую радиолокационную станцию данного семейства "Воронеж ДМ", которая расположена в поселке Глубокий Краснодарского края. В результате атаки 23 мая на территории вражеского объекта вспыхнул пожар.