По словам аналитиков, расположена стена будет вдоль границ. Над проектом работают такие страны, как Норвегия, Польша и Финляндия совместно со странами Балтии – Эстонией, Латвией и Литвой.

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Европа готовится защищаться

Страны Североатлантического альянса, которые граничат с Россией, все больше беспокоятся о возможном нападении по приказу самопровозглашенного президента Владимира Путина.

На соответствующий шаг Москва с большей вероятностью пойдет, если потерпит поражение Украина. Поэтому и европейские государства взялись за создание стены из БПЛА.

Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников от Норвегии к Польше позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран,

– констатировала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В то же время аналитики вспоминают, что:

Польша уже потратила миллиарды средств на модернизацию обороны своей границы с Беларусью;

уже потратила миллиарды средств на модернизацию обороны своей границы с Беларусью; Эстония построила сеть пограничных военных бункеров для защиты;

построила сеть пограничных военных бункеров для защиты; Финляндия присоединилась к НАТО – эта страна имеет общую границу с Россией, которая простирается на 1 300 километрах.

Обратите внимание! Детали относительно "стены беспилотников" впоследствии обнародуют. Соглашение, подписано на выходных – 25 и 26 мая, – является частью более широкого подхода к противодействию угрозе со стороны россиян.

Российские провокации на границе