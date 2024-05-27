За словами аналітиків, розташована стіна буде вздовж кордонів. Над проєктом працюють такі країни, як Норвегія, Польща та Фінляндія спільно з країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

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Європа готується захищатися

Країни Північноатлантичного альянсу, які межують з Росією, дедалі більше турбуються про можливий напад за наказом самопроголошеного президента Владіміра Путіна.

На відповідний крок Москва з більшою ймовірністю піде, якщо зазнає поразки Україна. Тому і європейські держави взялися за створення стіни з БпЛА.

Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн,

– констатувала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Водночас аналітики згадують, що:

Польща уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю;

уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю; Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту;

побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту; Фінляндія приєдналася до НАТО – ця країна має спільний кордон з Росією, що простягається на 1 300 кілометрах.

Зверніть увагу! Деталі щодо "стіни безпілотників" згодом оприлюднять. Угода, підписана на вихідних – 25 і 26 травня, – є частиною ширшого підходу до протидії загрозі з боку росіян.

Російські провокації на кордоні