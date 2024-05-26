Речник Держдепу США Метью Міллер висловив занепокоєння через те, що Кремль сіє плутанину на кордонах в країнах Балтії та Балтійського моря. Він наголосив на тому, що Москва має пояснити свої дії.
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Провокації Кремля – у полі зору
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель також заявляв про невдоволення через односторонні дії Росії на естонсько-російському кордоні. Він наголосив на необхідності повернення буїв, які демаркують кордон на річці Нарва.
Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, в тому числі на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення,
– констатував Боррель.
За інформацією естонської Прикордонної служби, російські прикордонники без попередження прибрали понад 20 буїв. Ці навігаційні знаки відіграють ключову роль у запобіганні ненавмисного входження суден у внутрішні води Росії, що може призвести до міжнародних інцидентів.
Більше про ситуацію з кордонами
- Слід згадати, що 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало Міністерство оборони Кремля, але після розголосу документ зник зі сайту.
- Крім того, 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна викликали в МЗС.
- Водночас джерела 24 Каналу в Євросоюзі констатують, що у такий спосіб Москва намагається перевірити терпіння Заходу. Високопосадовець ЄС заявив, що Кремлю було цікаво дізнатися, якою буде відповідь Брюсселя на подібні витівки.