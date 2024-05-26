Речник Держдепу США Метью Міллер висловив занепокоєння через те, що Кремль сіє плутанину на кордонах в країнах Балтії та Балтійського моря. Він наголосив на тому, що Москва має пояснити свої дії.

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Провокації Кремля – у полі зору

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель також заявляв про невдоволення через односторонні дії Росії на естонсько-російському кордоні. Він наголосив на необхідності повернення буїв, які демаркують кордон на річці Нарва.

Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, в тому числі на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення,

– констатував Боррель.

За інформацією естонської Прикордонної служби, російські прикордонники без попередження прибрали понад 20 буїв. Ці навігаційні знаки відіграють ключову роль у запобіганні ненавмисного входження суден у внутрішні води Росії, що може призвести до міжнародних інцидентів.

Загалом ситуація у Балтійському регіоні залишається напруженою, а дії Росії викликають занепокоєння серед сусідніх країн та міжнародної спільноти. Сполучені Штати та Європейський Союз продовжують уважно стежити за розвитком подій, підтримуючи суверенітет та територіальну цілісність держав Балтійського регіону.

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